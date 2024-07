Nieuws uit Nederland €130 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame projecten op de eilanden Dick Drayer 14-07-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – Er is 130 miljoen euro, zo’n 253 miljoen gulden, subsidie beschikbaar gesteld voor duurzame economische ontwikkelingsprojecten op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Deze fondsen zijn bedoeld om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan onder andere klimaatverandering, energietransitie, onderwijs, digitale infrastructuur en voedselproductie.

De subsidieregeling ‘Versterking Duurzaam Verdienvermogen’ richt zich op het bevorderen van de duurzame groei van de eilanden. Projecten op het gebied van publieke dienstverlening, basisinfrastructuur en het verduurzamen van economische sectoren komen eveneens in aanmerking. Ook kunnen subsidies worden aangevraagd voor voorbereidingskosten van projectaanvragen.

Voor deze regeling is honderd miljoen euro (195 miljoen gulden) beschikbaar voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en 30 miljoen euro (bijna 33 miljoen dollar) voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De internetconsultatie voor deze subsidieregeling is nu ook beschikbaar in het Papiaments en Engels. Belangstellenden kunnen tot 28 juli hun reacties en suggesties indienen via de internetconsultatiepagina.

Potentiële subsidieaanvragers zijn privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die een onderneming drijven die gebruik willen maken van de subsidieregeling. Zij worden gevraagd om vanuit hun expertise te reageren op de verschillende onderdelen van de subsidieregeling.

163