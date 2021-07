Één besmetting erbij op Curaçao

WILLEMSTAD – Er is gisteren één persoon positief getest op Curaçao. In totaal werden er 1553 testen afgenomen. Een testratio derhalve van 0,1 procent. Vier patiënten liggen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care.

Het totaal aantal actieve cases is nu 19, net zoveel als de dag ervoor. Ruim 79.000 mensen zijn volledig gevaccineerd. Met gemiddeld 20 tot 25 erbij elke dag, gaat dat niet erg hard.

