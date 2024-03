Nieuws Curaçao Eerste namen line-up Curaçao North Sea Jazz 2024 bekend Redactie 2024-03-06 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De eerste namen voor de tiende editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival zijn bekend. Het festival opent op donderdag 29 augustus met CHIC ft. Nile Rodgers en Leoni Torres. De eerster is een oude bekende in Willemstad. Ook in 2014 stond Rodgers op het podium van het Curaçao North Sea Jazz-festival.

Op vrijdag 30 augustus zullen Gladys Knight, Gregory Porter, Judith Hill, Marc Anthony en Seal optreden op het World Trade Center-terrein in Piscadera Bay. Eros Ramazzotti, Lizz Wright, Matteo Mancuso zijn bevestigd voor zaterdag 31 augustus. De organisatie is nog druk bezig met diverse andere artiesten die in de loop van de komende maanden bekend zullen worden gemaakt.

De naam van gitarist, componist en producer Nile Rodgers is voor altijd verbonden met de wereldwijde discohit Le Freak met zijn band CHIC. Maar hij schreef en produceerde ook een enorme reeks hits voor veel artiesten. Vorig jaar ontving hij nog twee Grammy’s voor zijn werk aan het Renaissance- album van Beyoncé.

Line-up

Leoni Torres is een bekroonde Cubaanse zanger, componist en producer. Zijn eerste album Bajo La Piel kwam uit in 2007. Door traditionele en moderne Latin-pop te combineren, verwerkt hij salsa en af ​​en toe reggaetón in zijn geluid. Naast het winnen van prijzen voor zijn eigen releases, werd hij ook geprezen voor zijn schrijven op Traidora , de hitsingle uit 2015 voor Gente de Zona en Marc Anthony.

De carrière van Gladys Knight, the Empress of Soul duurt lang: ze won op 7-jarige leeftijd een tv-talentenjacht en verwierf als tiener bekendheid met haar band The Pips. Na het scoren van klassieke hits als I Heard It Through The Grapevine en Midnight Train To Georgia in de jaren zestig en zeventig, begon Knight in de jaren tachtig een succesvolle solocarrière. Knight heeft zeven Grammy’s en talloze prijzen op haar naam staan ​​en ontving in 2022 Kennedy Center Honours.

Met zijn innemende glimlach en genereuze baritonstem wint Gregory Porter moeiteloos het publiek overal ter wereld. Zijn eerste twee albums leverden hem beide Grammy-nominaties op, maar het was zijn derde, Liquid Spirit uit 2013 , die hem echt het succes opleverde dat hij verdient – ​​evenals zijn eerste Grammy! Meest recent bracht hij Still Rising (2021) uit, met nieuwe nummers, covers, duetten en een selectie van zijn geliefde favorieten.

Judith Hill is een Amerikaanse zangeres, songwriter en pianist. Naast artiesten als Robbie Williams, Rod Stewart, Anastacia, Prince en Michael Jackson bouwde Hill ook een succesvolle solocarrière uit. Haar debuutalbum, Back In Time uit 2015 , werd geproduceerd door Prince en opgenomen in zijn studio in Paisley Park. Haar nieuwe album, Letters From A Black Widow , moet in april verschijnen.

Zanger, componist, producer en acteur Marc Anthony is de best verkopende salsaartiest ter wereld. In zijn carrière heeft Anthony een reeks Grammy’s, Latin Grammy’s en andere prestigieuze prijzen verzameld, en zich ook vertakt in acteren, zakendoen en filantropie. In 2022 bracht hij zijn negende salsaalbum uit, Pa’llá Voy , dat hij co-produceerde met Sergio George, een oude medewerker.



Midden in het rauwe rocktijdperk van Guns N’ Roses en Nirvana begin jaren negentig bracht Seal met zijn soepele, fluwelen stem ons betoverende poppareltjes als Killer , Crazy en Kiss From A Rose . Maar Seal is geenszins een stem uit het verleden; naast de 30 miljoen albums die hij heeft verkocht, is hij er in het digitale tijdperk ook in geslaagd om maar liefst een miljard streams te genereren. Sinds vorig jaar viert hij zijn ruim 30-jarige carrière met een wereldtournee met materiaal van zijn klassieke albums Seal (1991) en Seal II (1994).



De Italiaanse zanger en songwriter Eros Ramazzotti begon zijn internationale carrière nadat hij in 1984 de categorie Nieuwkomers won op het Sanremo Festival en bekend werd met hitsingles als Se Bastasse Una Canzone en Musica è . Gedurende een carrière van meer dan 40 jaar verkocht Ramazzotti meer dan 70 miljoen albums en verzamelde hij 2 miljard streams. Zijn nieuwste album, Battito Infinito , kwam uit in 2022.

De Amerikaanse zangeres Lizz Wright is dankzij haar onnavolgbare stem één van de meest gewaardeerde jazzvocalisten van haar generatie sinds haar alom geprezen debuut Salt in 2003 uitkwam. Dit jaar brengt ze Shadow uit , het eerste studioalbum op haar eigen label Blues. & Greens Records, waar ze in 2022 eerder haar livealbum Holding Space uitbracht .

Matteo Mancuso is een Italiaanse jazz- en rockgitarist en componist uit Palermo, Sicilië. Mancuso staat bekend om het aanpassen van een quasi-flamenco rechterhandtechniek aan de elektrische gitaar en geïmproviseerde solo’s zonder het gebruik van een plectrum. Enkele van de meest bekende huidige gitaarhelden, waaronder Al Di Meola, Joe Bonamassa en Steve Vai, hebben hem geprezen – waarbij laatstgenoemde hem zelfs “de evolutie van de fusiongitaar” noemde. In 2023 bracht Mancuso zijn eerste studioalbum uit, The Journey .