Eerste vrouwen Curmil ontvangen hun baret

WILLEMSTAD – De eerste groep vrouwelijke deelnemers aan het Sociaal Vormingstraject Un Komienso Nobo op de Marinekazerne Suffisant heeft donderdag hun opleiding met succes voltooid.

Van de elf vrouwelijke kandidaten nemen negen hun baret in ontvangst, na een periode van vier maanden waarin ze onder leiding van Defensie militaire normen en waarden hebben aangeleerd zoals discipline, zelfrespect, structuur, weerbaarheid, vertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef.

In de volgende fase van het project starten de vrouwelijke deelnemers met het leer-werktraject onder begeleiding van de uitvoeringsorganisatie Fundituut. In deze fase worden de deelnemers verder voorbereid op een passende functie op de arbeidsmarkt die overeenkomt met hun capaciteiten. Door deze twee fases biedt de overheid van Curaçao, in samenwerking met Defensie, toekomstperspectief aan deze jonge mensen.

Het vormingstraject is het resultaat van afspraken tussen Curaçao en Nederland in het kader van hervormingen in het Landspakket. Deze hervorming, onder het thema ‘H18’, is aangeduid als Sociaal Vormingstraject.

Het ministerie van Justitie, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en het ministerie van Defensie zijn allemaal partners in dit project.

Deze samenwerking biedt jaarlijks tweemaal de mogelijkheid om met een groep van 35 jongeren te starten. In het verleden was deze opleiding alleen bedoeld voor mannelijke kandidaten. Het is voor Defensie een bijzonder moment dat nu ook vrouwelijke kandidaten de kans krijgen om deel te nemen aan dit sociale vormingsproject.