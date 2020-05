‘Eten in quarantaine is geen lolletje’

175 Gedeeld

– ingezonden –

Graag deel ik met jullie de ervaring van een reiziger naar Curaçao, die gebruik moest maken van een groot quarantaine hotel.

Ik hou mijn hart vast als dit de Curaçao quarantaine experience gaat zijn, zodra meer toeristen zich gaan melden. Ik denk dat de kleinere hotels en resorts beter uitgerust zijn om een vele malen betere experience neer te zetten!

Dit echtpaar maakte slechts één nacht gebruik van het quarantaine hotel. Zij kwamen afgelopen dinsdag aan per boot en vlogen de dag erop naar Amsterdam.

‘Hallo Victor,

Ik wil je nogmaals bedanken voor al je hulp en inspanningen op Curaçao! Ik hoop dat we kunnen reageren als we terugkomen.

We kwamen om vijf uur ‘s ochtends buiten Willemstad aan, maar niemand van de Kustwacht kwam ons begeleiden zoals de bedoeling was. Ze vertelden ons alleen maar dat we om zes uur door de draaibrug moesten gaan en onze weg naar Curaçao Marine zelf moesten vinden. Voor ons geen probleem, maar na alle poespas en strikte regels en procedures…

Wij ontmoetten Marc en zijn staf bij de boothelling. Wij allen droegen gezichtsmaskers. Hoewel we drie dagen op Bonaire hadden doorgebracht met het voorbereiden van de boot, was het een hectische dag. We hebben het net gehaald toen de minibus ons om 17.30 uur ophaalde en ons naar het quarantainehotel bracht.

Niemand van de gezondheidsautoriteiten kwam ons overdag opzoeken. Slechts twee dames van de Immigratiedienst, zonder gezichtsmasker.

Het hotel was leuk, maar geen van de medewerkers daar gebruikten gezichtsmaskers en het eten was een totale afzetterij en de slechtste maaltijden die we tot nu toe hebben gehad tijdens onze reis van tien maanden. 140 dollar per persoon per dag inclusief tachtig voor de kamer, veertig voor drie maaltijden en twintig voor de logistiek.

De maaltijden die we kregen met water en frisdrank was in prijs misschien net tien dollar waard. Dat een hotel of resort van deze standaard zulke slechte maaltijden weet te maken, is ongelooflijk.

KLM serveerde in het vliegtuig, dat we volgende dag namen vele malen beter eten. Ondanks hun corona-maatregelen.

Dit door de Curaçaose autoriteiten georganiseerde circus slaagt niet voor de stresstest…

Maar we kijken er naar uit om binnenkort weer terug te keren naar een normaal eiland op Curaçao en ABC, met open grenzen en geen virusdreiging voor ons allen.

Tot dan, nogmaals bedankt en blijf veilig!

Vriendelijke groeten,

Trond Severinsen,

SY Summertime