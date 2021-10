FOL-basis nodigt scholen en organisaties uit om een bezoekje te brengen

WILLEMSTAD – De Amerikaanse basis op Hato nodigt scholieren en organisaties op Curaçao uit om de FOL-basis te bezoeken. Afgelopen vrijdag was het de beurt aan onder andere de Pedro Luis Brion School en de stichting Future Kids.

De FOL heeft meer dan vijftig lokale medewerkers in dienst, die ook de tour voorbereiden. Dat biedt een kijkje achter de schermen van de compound en de kans om meer te weten te komen over de multinationale vliegtuigen die worden gebruikt bij de Amerikaanse anti-drugsoperaties.



(Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een bezoek, stuur een e-mail naar [email protected] of bel 650195 of 6500158).

