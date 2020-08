Fraude bij lokale bank

88 Gedeeld

Willemstad – De naam is onbekend, maar een lokale bank heeft onlangs vier medewerkers op non-actief gesteld nadat er fraude was ontdekt.

Volgens ochtendkrant Èxtra hebben de vier samengewerkt en tussen de 700.000 tot een miljoen gulden achterovergedrukt. Dat gebeurde telkens bij de night deposit, waar bedrijven hun dagomzet fysiek afgeven aan de bank.

Naar verluidt sloegen de vier toe op het moment dat de supervisor er niet was. Er werd telkens maar een klein bedrag gestolen, maar wel voor vier jaar lang. De vier liepen tegen de lamp toen ze dachten dat de supervisor er weer niet was. Maar die was toch verschenen.

