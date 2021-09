Geen druk op zorg Bonaire dus nieuwe maatregelen zijn niet nodig

49 Gedeeld

KRALENDIJK – Het aantal actieve coronagevallen op Bonaire loopt snel op, maar is geen reden om zwaardere maatregelen te nemen omdat de besmettingen goed in beeld zijn en er met één persoon in het ziekenhuis geen sprake is van druk op de zorg.

Van bijna iedereen is bekend waar de besmetting is opgelopen. Het gaat drie clusters en vooral om jongeren met milde klachten. Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze jongeren de besmetting onder kwetsbare groepen zoals ouderen hebben verspreid.

De zorg staat met het aantal besmettingen en 1 ziekenhuisopname niet onder druk. De afdeling Publieke Gezondheid vraagt inwoners en bezoekers van Bonaire welmet klem om thuis te blijven als ze morgen, op Dia di Boneiru, klachten hebben.

