Oranjestad – Op Aruba is gisteren geen enkel nieuw geval van Corona vastgesteld.



De teller staat op 97 besmettingen. Twee mensen zijn overleden, 51 mensen zijn inmiddels virusvrij verklaard, waardoor Aruba nu 44 Coronagevallen telt. Momenteel zitten 83 personen in quarantaine, omdat ze corona hebben, of in contact geweest zijn met een besmet persoon. Drie mensen liggen nog in het ziekenhuis op de intensive care.