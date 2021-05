Geen verrassingen in selectie Patrick Kluivert

WILLEMSTAD – Geen verrassingen bij de komende kwalificatiewedstrijden onder leiding van bondscoach Patrick Kluivert. Die neemt waar voor de zieke Guus Hiddink.

Nieuw in de selectie is onder meer Vernon Anita. De oud=speler van Ajax kreeg dispensatie van de FIFA, nadat hij eerder al voor Nederland uitkwam.

Op 6 juni speelt Curaçao tegen de Britse Maagdeneilanden in Guatamala. Enkele dagen later volgt een thuiswedstrijd tegen datzelfde Guatemala in het SDK-stadion hier in Willemstad. Curaçao won eerder al van Saint Vincent en de Grenadines en Cuba.