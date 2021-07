Gerda Dunk is overtuigd van brandstichting

715 Gedeeld

WILLEMSTAD – Gerda Dunk is ervan overtuigd dat de brand in haar huis in de Penstraat is aangestoken. Die begon in de badkamer.

Volgens de bewoonster was er een kleine explosie te horen, waarna de badkamer van vloer tot plafond in brand stond. Dunk denkt aan een molotov cocktail, maar onderzoek moet dat uitwijzen.

De woning is een onverdeelde boedel van haar familie. De grond is erg gewild, aldus Dunk. Ook haar bedrijf Papiamundu was in het pand gevestigd.

Dunk gaf Papiamentse les aan buitenlanders, vooral Nederlanders.

