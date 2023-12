Geroofd Russisch geld via Curaçao belegd in Schevenings hotel

DEN HAAG – Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft beslag gelegd op een hotel in Scheveningen en een bedrijfspand in Düsseldorf, maar houdt de redenen hiervoor vooralsnog geheim. Maar uit onderzoek van Follow the Money blijkt dat deze panden zijn aangekocht met dubieus Russisch geld, via Curaçao.

Het gaat om het Andante Hotel in Scheveningen, dat volgens een voormalige nachtportier gekocht zou zijn door een ‘Russische dame’. In de tijd dat hij daar werkte, waren er diverse vreemde voorvallen, waaronder sleutels die uit zichzelf bewogen en onverklaarbare geluiden. Maar deze spookachtige gebeurtenissen zijn slechts het topje van de ijsberg.

Het strafrechtelijk onderzoek dat nu loopt, is gericht op het geld waarmee het hotel is aangekocht. Dit geldspoor begint in Rusland en loopt via Curaçao naar Nederland en Duitsland. De bedrijven die de panden kochten, worden gelinkt aan Vadim Blaustein, een voormalig trustdirecteur waar Follow the Money eerder over publiceerde.

In 2016 viel de FIOD binnen bij het trustkantoor van Blaustein in Amersfoort, op verdenking van belastingontduiking en fraude. Het geld dat Blaustein met zijn louche handel verdiende, zou onder meer witgewassen zijn door de aankoop van een villa in Amersfoort en de twee nu in beslag genomen panden.

De betrokkenheid van Blaustein bij het Scheveningse hotel en het pand in Düsseldorf kwam aan het licht na een doorzoeking op Curaçao, waar documenten werden gevonden die wijzen op een Russische connectie. Het betreft geld afkomstig van zes Russen, aandeelhouders van de Curaçaose, inmiddels opgeheven stichting Fitent, die ook eigenaar zijn van Amerian Holding. Dit bedrijf kocht de panden in Scheveningen en Düsseldorf.

Het pand in Düsseldorf werd gekocht door de ex-vrouw van Blaustein, namens Amerian Germany bv, een dochteronderneming van Amerian Holding. De koop van het pand zou gefinancierd zijn met geld dat afkomstig is van de Russische Vneshprombank, waar sprake was van grootschalige fraude.

Ondanks de beslaglegging op het Andante Hotel blijft de bedrijfsvoering doorgaan onder een nieuw management. Maar het mysterie rond de dame in de blauwe jurk in het hotel blijft onopgelost.

De FIOD en het Openbaar Ministerie onderzoeken nog steeds de precieze herkomst van het geld en de rol van de betrokken partijen bij deze complexe zaak van internationale witwaspraktijken.