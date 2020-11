Gerstenbluth; ‘Positivity rate zit op 20 procent en moet 5 procent zijn’

38 Gedeeld

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth heeft vandaag zelf de cijfers bekend gemaakt. Curaçao telt vandaag 15 nieuwe coronabesmetting. Er zijn 103 testen afgenomen en 13 personen genezen. Er is een patiënt opgenomen in het CMC. Er liggen nu 12 personen in het ziekenhuis waarvan er 4 op de intensive care. Het aantal actieve cases is nu 1224.

Gerstenbluth geeft aan dat er meer getest wordt en daardoor loopt het aantal gevallen ook op. Er moet naar de positivityrate gekeken worden en die blijft op 20 procent. D percentage moet naar beneden.

Het ziekenhuis kan het aantal gevallen en dan met name de ic-gevallen nog aan. Maar er moeten nu maatregelen genomen worden. De maatregelen zullen ook hun effect hebben op de eindejaarstijd.

“De besmettingen thuis gebeuren niet thuis maar worden meegenomen van straat naar binnen. Om dat te beïnvloeden moeten we meer maatregelen nemen. We dwingen mensen nu om niet naar uitgaansplekken te gaan” aldus Gerstenbluth.

De dokter benadrukt dat 80 tot 90% van de besmette mensen geen symptomen hebben. In de leeftijd van 25 tot 39 en van 40 tot 64 is een stijging te zien. De ouderen blijven onder 10 procent.

