Gevolgen van Corona op Curacao onderzocht

Foto – SONORO Community

Willemstad – In de SONORO Community worden de gevolgen van Corona onderzocht. Er wordt gevraagd om hun stem te laten horen over gezondheid, geld en de gevolgen van Covid 19.

De Sonoro community is een huishoudpanel, representatief voor de inwoners van Curaçao. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de Curacaose samenleving en samen ideeën te ontwikkelen voor het eiland.

Alle informatie wordt anoniem verwerkt en in een beveiligde omgeving opgeslagen. Er wordt daarvoor samengewerkt met het internationaal erkende onderzoeks- en dataverzamelingsinstituut CentERdata, verbonden aan de Universiteit van Tilburg.

