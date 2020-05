Gewonde bij hit & run

20 Gedeeld

Willemstad – Bij een hit & run gisteravond op de Gosieweg is een chauffeur gewond geraakt.

De veroorzaker van het ongeluk ging er na de klap als een speer vandoor en liet de vrouw gewond achter. Bij een ongeluk op de Hemin Wiels Boulevard vielen gelukkig geen gewonden.

Wel sloeg een auto over de kop nadat die in botsing kwam met een andere auto. Een palmboom in de middenberm legde daarbij het loodje en werd compleet ontworteld.

