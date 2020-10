Gouden Kalf-winnaar Buladó hit in bioscopen

Cinema – De film Buladó is een hit in de Nederlandse bioscopen. De winnende gouden kalf heeft volgens de producent en distributeur deze maand bijna 28.000 bezoekers getrokken.

Dat is een prestatie in coronatijd; sommige kleine bioscopen zijn dicht en de theaters die wel open zijn, mogen niet meer dan dertig bezoekers per zaal ontvangen.

Het Nederlands Filmfestival koos de film van regisseur Eché Janga als vertegenwoordiger van een nieuwe generatie Nederlandse filmmakers en de groeiende diversiteit in de sector.

