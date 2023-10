Grens van een half miljoen toeristen op Curaçao nadert snel

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB verwacht dat het totaal aantal toeristen dat dit jaar Curaçao bezoekt, uitkomt op ruim 550.000. Dat zou betekenen dat voor het eerst de grens van een half miljoen verblijfstoeristen op het eiland wordt overschreden.

Deze positieve verwachting s gebaseerd op de cijfers van de eerste negen maanden. Bijna 420.000 verblijfstoeristen werden verwelkomd op Curaçao. Een toename van achttien procent in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Het record is mogelijk omdat ook de luchtvaartcapaciteit s gegroeid. Voor het jaar 2024 wordt zelfs een toename van 22 procent in luchtvaartcapaciteit verwacht vergeleken met 2023, met een totaal van meer dan 1,2 miljoen vliegtuigstoelen.

Ook op het gebied van accommodaties zijn de cijfers hoopgevend. Momenteel beschikt Curaçao over 8.500 kamers, en naar verwachting zullen er tegen 2026 nog eens ongeveer 4.500 kamers bij komen, conform de plannen van verschillende investeerders.

Cruisetoerisme

De cijfers voor het cruisetoerisme zijn eveneens positief. In de eerste drie kwartalen van dit jaar heeft Curaçao 191 cruiseschepen mogen ontvangen, een lichte toename van twee procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze cruiseschepen brachten in totaal bijna een haf miljoen passagiers naar het eiland, en dat is een stijging van 56 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Hiermee zet de positieve trend die in het eerste kwartaal van 2023 is ingezet, met een gemiddelde bezettingsgraad van ongeveer 85 procent, zich voort.

Economisch belang

Het economische belang van de toerismesector voor het eiland is dan ook groot. Naar schatting heeft de sector in de eerste negen maanden van dit jaar een totaalbedrag van bijna 2,3 miljard miljoen gulden gegenereerd voor de lokale economie.

Dat is een stijging van zeventien procent ten opzichte van dezelfde periode in 2022. 61 procent van dit bedrag is afkomstig van directe uitgaven door toeristen aan accommodaties, restaurants, vervoer en toeristische activiteiten.

Ook de overheidsinkomsten zijn gestegen, met een toename van achttien procent aan belastingopbrengsten vergeleken met het vorige jaar.