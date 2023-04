Gwen Anderson’s In the Flow: eerste solo tentoonstelling op Curaçao

WILLEMSTAD – Kunstenares Gwen Anderson opent haar eerste solotentoonstelling op Curaçao. Op zaterdag 8 april opent de tentoonstelling ‘In the Flow’ in Landhuis Bloemhof, waar een selectie van haar mixed media kunstwerken te bewonderen zal zijn.

De kunstwerken tonen verschillende perioden van haar artistieke reis en laten haar ongebreidelde nieuwsgierigheid en grenzeloze verbeeldingskracht zien.

De opening vindt plaats om 10:30 uur en zal gepaard gaan met muziek en poëzie, in aanwezigheid van de kunstenaar. De tentoonstelling duurt tot 13 mei en biedt naast de expositie zelf ook een aantal workshops. Zo zal Anderson op 29 april een workshop geven over de ‘pouring’-techniek bij Landhuis Bloemhof en op 6 mei een studio-bezoek organiseren, waar deelnemers een kijkje kunnen nemen in haar artistieke werkproces.

Anderson’s reis door de kunst begon in 2006 in New York, waar ze zich bij de Art Students League aansloot. Vervolgens verhuisde ze naar Londen, waar ze haar artistieke ritme behield door diverse cursussen te volgen in verschillende disciplines. In 2010 rondde ze haar Master of Fine Arts (Hons), Merit af aan de Sir John Cass Faculty of Art, Media and Design aan de Metropolitan University in Londen. Ze nam deel aan verschillende exposities in zowel Londen als Curaçao en verhuisde in 2018 terug naar haar geboorte-eiland, waar ze tot op de dag van vandaag blijft creëren en deelnemen aan groepstentoonstellingen.

Nieuwsgierigheid

Als multidisciplinair kunstenaar wordt Anderson’s werk gedreven door haar bodemloze nieuwsgierigheid en haar achtergrond in wetenschap. Haar kunstwerken bestaan uit meerdere lagen, waarin ze verschillende elementen, vormen en beelden combineert. Ze probeert hiermee een gevoel op te roepen van het bekijken van veranderingen in de natuur en de kijker de mogelijkheid te geven om hun eigen gedachten en herinneringen te veranderen naarmate de tijd verstrijkt.