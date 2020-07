Hato wordt lid van het sunflower programma

23 Gedeeld

Willemstad – De luchthaven van Curaçao gaat meer aandacht geven aan mensen met een geestelijke of fysieke beperking. Die kunnen een sleutelkoord dragen met een zonnebloem als motief. Personeel van Hato kan dan zien dat deze mensen mogelijk extra aandacht nodig hebben.

Het idee werd voor het eerst gelanceerd in 2016 op London Gatwick airport. Hato is nu onderdeel van dit Hidden Disability Sunflower Lanyard-programma, zoals het internationaal heet. Ook Schiphol is lid van het programma.

