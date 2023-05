Haven Curaçao: tweede beveiliger gearresteerd op verdenking van drugssmokkel

WILLEMSTAD – Het Recherche Samenwerkingsteam, de politie van Curaçao en de douane hebben gisteren in samenwerking de 45-jarige J.J.J. gearresteerd op het haventerrein van het Schottegat. J.J.J., in zijn functie als beveiliger, wordt verdacht van betrokkenheid bij drugssmokkel.

Volgend op zijn arrestatie is de woning van J.J.J. onderzocht onder leiding van een rechter-commissaris. Details van wat er tijdens deze doorzoeking is gevonden, zijn nog niet vrijgegeven.

J.J.J. is niet de eerste beveiliger van deze haven die wordt gearresteerd in verband met deze zaak. Vorige week werd de 50-jarige R.J.R. al aangehouden, die ook als beveiliger werkzaam was op het haventerrein. R.J.R. blijft vastzitten voor zijn vermeende betrokkenheid.

Het Openbaar Ministerie, dat de aanhouding heeft bevolen, heeft aangegeven dat er meer aanhoudingen kunnen volgen. Deze arrestaties maken deel uit van een groter onderzoek naar drugssmokkel op het haventerrein van het Schottegat.