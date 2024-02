Helmin Magno Wiels Boulevard krijgt belijning en wegmarkeringen

De Helmin Magno Wiels Boulevard krijgt nieuwe belijning en wegmarkeringen. De Dienst Openbare Werken is met de werkzaamheden ongeveer een maand bezig. Er wordt gewerkt van 21:00 uur ’s avonds tot 05:00 uur ’s ochtends om de impact op het verkeer te minimaliseren.

Wegmarkeringen en belijning op de weg spelen een cruciale rol in de verkeersveiligheid om meerdere redenen. Ze bieden essentiële informatie aan weggebruikers over de verkeersregels en de inrichting van de weg, wat helpt bij het voorkomen van ongelukken en het bevorderen van een vlotte doorstroming van het verkeer.

Aannemer CWM begint vanavond met de werkzaamheden en voert die in verschillende fasen uit. Het verkeer wordt per fase omgeleid. Op deze manier is de overlast volgens de Dienst Openbare Werken minimaal.