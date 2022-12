Herman van Bergen ontvangt innovatieprijs 2022 voor Kathedraal van Doornen 

WILLEMSTAD – Herman van Bergen heeft de prestigieuze International Sculpture Center’s Innovator Award voor 2022 toegekend gekregen. De ISC Innovator Award is een erkenning voor creatieve innovatie van individuen, organisaties of collectieven die nieuwe ideeën ontwikkelen op het gebied van hedendaagse beeldhouwkunst.

Van Bergen krijgt de prijs voor zijn ‘Kathedraal van Doornen’. Volgens de kunstenaar een ode aan de vrije geest. Het belang van de kathedraal is de bewustwording dat autonoom denken belangrijk is.

De kathedraal staat op het terrein bij Landhuis Bloemhof, is 10 meter hoog en heeft een omvang van maar liefst 400m2. De kathedraal is dé plek waar alle kunst van Curaçao samenkomt. Van beeldende tot abstracte kunst, van gevestigde namen tot jong talent.

Labyrint

In totaal exposeren vijftig kunstenaars in de kathedraal, die allemaal op hun eigen manier hun ode aan de vrije geest geven. Het labyrint van de kathedraal staat volgens Van Bergen symbool voor onze eeuwige zoektocht naar het antwoord op de vraag waarom we geboren worden en vervolgens weer sterven.

Verschillende religies denken hier het antwoord op te weten en voeren daar vervolgens weer oorlog over, aldus de kunstenaar. De muren van de kathedraal worden daarom onderling stevig gehouden door verbindingsbogen uit religieuze gebouwen.

De kathedraal is als communicatiemiddel van cruciaal belang, omdat het de jeugd door middel van kunst kan leren over de geschiedenis van het eiland. Over de Europeanen die kwamen en zowel ecologisch als psychologisch veel schade aan hebben gericht.

Van de 16de tot de 20ste eeuw werd de Wayaca boom volop gekapt, omdat het hardhout door de Europeanen goed gebruikt kon worden. De kale plekken die na deze kap overbleven was ideaal voor de Acacia Tortuosa om te groeien. Dit zijn de doornen waarmee de kathedraal gebouwd is.

Het International Sculpture Center (ISC) is een door leden ondersteunde non-profit organisatie, opgericht in 1960 om de creatie en het begrip van beeldhouwkunst en haar unieke, vitale bijdrage aan de samenleving te bevorderen.