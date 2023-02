Heropening Isla-raffinaderij verder weg dan ooit, onderhandelingen met CPR gestopt

WILLEMSTAD – De eventuele heropening van de raffinaderij met Curaçao Petroleum Refinery, CPR, als exploitant is verder weg dan ooit. De onderhandelingen zijn stopgezet vanwege de aangifte van de Centrale Bank. Dat zei premier Gilmar Pisas gisterochtend in het parlement.

De aangifte gaat over mogelijk vervalste documenten die in het overnametraject van de raffinaderij en Bullenbaai zijn verstrekt aan de Centrale Bank. Ook is in een nog eerder stadium aangifte gedaan tegen een investeerder die vervalste documenten zou hebben ingeleverd bij CPR.

De zoektocht naar een nieuwe exploitant is een pad gebleken van veel mislukkingen, met de ene na de andere potentiële kandidaat die afzag van overname.

Het voormalige MDPT, het Multidisciplinaire Team dat toe moest zien op de modernisering van de Isla raffinaderij bleek vooral zelf veel geld te kosten.

Het uitzoeken van een alternatief scenario voor het Isla-terrein in plaats van voortzetting van de olie-industrie werd met de MDPT meteen terzijde geschoven. Dat kan Curaçao nu weleens redelijk kunnen opbreken.

Ook de premier meldde vanochtend dat een dringend alternatief zou moeten worden gezocht om werkgelegenheid voor de middenklasse te vinden. Curaçao kan volgens Pisas niet alleen leunen op toerisme.