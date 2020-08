100 Gedeeld

Willemstad – Het gaat niet goed met Punda. De binnenstad verloedert omdat de overheid geen onderhoud pleegt. Dat zegt DMO in het Antilliaans Dagblad.

De winkeliersvereniging schreef daarover een brief aan de overheid, maar zegt dat dat meestal voor niets is, omdat de overheid structureel niet reageert. DMO deed tot voor kort zelf maar onderhoud en betaalde dat uit de parkeergelden op Marichi. Maar dat is gesloten nu. Gevolg: vuile straten, kapotte lantarenpalen en dode palmbomen op het Wilhelminaplein.

