Het weer op Curaçao voor maandag 07 september

Willemstad – Het is half bewolkt en merendeels droog. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 28 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 33 graden Celsius zijn. De wind komt uit het oosten-zuidoosten en zal over het algemeen matig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 17 knopen).

Weeroverzicht maandag: We houden vandaag nog de stabiele weersomstandigheden over onze regio waardoor er geen neerslag van betekenis wordt verwacht. Verder hebben we nu over de Atlantische Oceaan er twee tropische depressies bij, nummer zeventien en achttien. Deze zullen in de loop van vandaag zich verder ontwikkelen tot de tropische stormen Paulette en Rene. Nummer zeventien vormt geen gevaar voor land en nummer achttien zal in de komende 24 uur de Kaapverdische eilanden treffen als een tropische storm en zorgen voor zware neerslag en harde wind.

