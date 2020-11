Het weer op Curaçao voor maandag 23 november

10 Gedeeld

Willemstad – Het is half bewolkt met een kans op een lokale bui of twee, die later in de dag zal dalen. De verwachte minimumtemperatuur zal rond de 26 graden Celsius zijn en de maximumtemperatuur zal rond de 32 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal matig tot hard zijn (14-19 knopen met uitschieters tot 20 knopen).



Weeroverzicht maandag: Het weerbeeld is zich verder aan het stabiliseren op de lokale eilanden en in het Caribisch gebied. Een hogedrukgebied zal het weerbeeld de komende dagen bepalen en zorgen voor merendeels droog en stabiel weer.

Naast een lokale bui of twee vandaag, zal het voorlopig mooi weer op de lokale eilanden blijven, we zullen dan ook deze week weinig neerslag verwachten. Pas in het weekend is de kans op een lokale bui wat hoger.

Meer over het weer lees je op de facebook pagina van Caribbean Weather Center

Lees ook: