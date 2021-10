Het wordt steeds drukker op Hato

24 Gedeeld

In het derde kwartaal telde de luchthaven van Curaçao 285.676 passagiersbewegingen. Dat was in het tweede kwartaal nog maar 114.939. De getallen zijn een optelsom van aankomende, vertrekkende en overstappende passagiers.

Wie binnen 24 uur komt en gaat wordt dubbel geteld. In totaal waren dat in het derde kwartaal 15,800 overstappende passagiers. CAP, de luchthavenbeheerder zegt dat de resultaten van het derde kwartaal de hoogste zijn sinds de heropening van de grenzen voor commercieel passagiersvervoer in juli 2020.

Het vliegverkeer tijdens het derde kwartaal van 2021 wordt nog steeds aangedreven door Nederland met een verkeersaandeel van 62 procent; De Verenigde Staten volgen met 13 procent en Aruba en Bonaire leveren zeventien procent van alle passagiers.

Zuid-Amerika heeft een aandeel van slechts vijf procent, wat vooral komt omdat een aantal landen nog niet open is, of nu pas opengaat vanwege Corona. CAP is optimistisch dat dit aandeel gaat groeien, maar houdt wel een slag om de arm, omdat coronamaatregelen in het buitenland meteen effect kunnen hebben op het vliegverkeer.

Bezette stoelen

Het totale passagiersverkeer in juli nam toe met 47 procent in vergelijking met de maand ervoor. In augustus steeg het passagiersverkeer met 17 procent, maar het verkeer in september daalde met 22 procent ten opzichte van augustus.

Het gemiddelde aantal bezette stoelen per vlucht was 76 procent in juli, 81 procent in augustus en 76 procent in september. De gemiddelde bezettingsgraad komt daarmee op 78 procent.

Passagiersbewegingen

Met 108.566 passagiersbewegingen, een gemiddelde bezettingsgraad van 76 procent en een herstel van 87 procent in vergelijking met augustus vorig jaar, is augustus dit jaar de best presterende maand tot nu toe sinds de hervatting van het commerciële passagiersvervoer in juli 2020.

In vergelijking met het derde kwartaal van het 21e kwartaal met het tweede kwartaal van 21 groeide het totale passagiersverkeer van 114.939 naar 285.676 passagiersbewegingen, een stijging van +148%. Deze aanzienlijke stijging was volgens CAP te danken aan de snelle beheersing van de uitbraak van de Britse virusvariant aan het begin van het tweede kwartaal en de succesvolle vaccinatiecampagne over het hele eiland. Daarnaast zorgden de zomervakanties voor een sterke vraag vanuit Nederland, de VS en Caribisch Nederland.

Impact Corona

Curaçao Airport Partners voorziet een herstel richting groei zelfs, maar dat hangt af van de aanhoudende impact van de coronapandemie, de beschikbaarheid van vliegtuigen en bemanningsleden en reisvereisten. Bovendien zal, naarmate meer bestemmingen reisbeperkingen opheffen of versoepelen, de concurrentie voor vakantiereizen toenemen, denkt CAP.