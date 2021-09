Hoge druk op de zorg in Suriname

1 Delen

PARAMARIBO – In Suriname is er nog steeds een enorme druk op de ziekenhuizen. “Als het zo doorgaat, gaan we binnen enkele weken naar code zwart. Dan heb ik het over 1 tot 2 weken.” Intensivist Bernardo Panka beschrijft de situatie in ziekenhuizen op dit moment in Suriname.

Het zorgsysteem staat onder druk, omdat er elke dag zo’n 300 tot 500 coronabesmettingen bijkomen, schrijft de NOS. Een paar weken geleden zaten ze nog op 100 besmettingen per dag. Suriname zit midden in een vierde golf. Het land heeft 50 IC-bedden, twee jaar geleden was dat 25. “Sommigen werken minimaal 16 uur per dag in het ziekenhuis. Er zijn nu twee keer zoveel bedden, maar met evenveel personeel. Dat kan je een weekje doen, misschien twee maanden, maar we zijn nu dik een jaar bezig”, zegt Panka.

