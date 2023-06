Hoge ticketprijzen nekken toerismesector Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao lijdt onder een aanzienlijke daling in het toerisme als gevolg van de hoge ticketprijzen. Dat zegt de Curaçao Association of Hospitality and Tourism Accommodations, CASHA.

Afgelopen maand was er een bezettingsgraad van 64 procent. De maand ervoor piekte Casha nog met 86 procent bezetting. Deze dalingen vonden plaats over de gehele linie, inclusief accommodatie, autoverhuur, attracties en duikcentra.

De gasten die via Casha een appartement boekten kwamen voornamelijk uit Brazilië en Canada, twee groeiende markten die enigszins compenseerden voor het gebrek aan Europese gasten.

Op het gebied van autoverhuur meldden twee CASHA-leden een bezettingsgraad van net iets meer dan vijftig procent, een daling van bijna tien procent ten opzichte van april en een aanzienlijk grotere daling in vergelijking met de 75 procent van vorig jaar.

De bezettingscijfers voor de attracties waren met vijftig procent vergelijkbaar met de autoverhuur, een daling van twintig procent ten opzichte van vorige maand.

Duikcentra ervoeren een soortgelijke daling, met een bezettingsgraad van 56 procent, 24 procent minder dan de maand ervoor.

Deze dalingen hebben geleid tot gesprekken en actieplannen om het toerisme op Curaçao te verbeteren. De problemen die in de vergadering van de Curaçao Tourism Board CTB werden besproken, waren onder andere de verkeerssituaties, die volgens sommige bezoekers gevaarlijk zijn, en diefstallen bij duiklocaties. Er is inmiddels actie ondernomen om deze problemen aan te pakken.