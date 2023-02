Homoscene huilt om Curaçaose Pride-icoon Axe Leito

AMSTERDAM – De LGBTQ+-gemeenschap in Nederland en op Curaçao is een icoon verloren. De 42-jarige Axe Leito, ambassadeur van de Amsterdam Pride, is afgelopen zaterdag onverwachts overleden. Zijn dood gaat als een schokgolf door de homoscene, schrijft onder andere het Algemeen Dagblad in Nederland.

Axe Leito werd geboren op Curaçao, kwam op zijn dertiende naar Nederland en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de bekendste en meest invloedrijke figuren van de LGBTQ+-gemeenschap daar.

Hij zette als ‘Mr. Leather Netherlands’ het dragen van leer internationaal op de kaart en doorbrak daarmee een taboe onder (homo)mannen. “Eigenlijk ben ik tweemaal uit de kast gekomen: eerst als homo en daarna als leerman”, vertelde hij ooit in een interview met Amsterdam Pride. “Leer vormt mijn tweede huid.”

Met zijn aanstekelijke lach en kenmerkende zwarte petje ontpopte Leito zich volgens het Algemeen Dagblad tot hét boegbeeld van de kleine, maar hechte leathercommunity.

“Hij was een rolmodel en voorbeeld voor velen’, zo laat de organisatie van Pride weten. ‘Zijn gulle lach en aanstekelijk enthousiasme zullen we vreselijk missen”.

FOKO, Fundashon Orguyo Kòrsou prijst Axe Leito op sociale media voor zijn leven vol moed, om ervoor te kiezen te zijn wie hij is en dat onbevreesd aan de wereld te laten zien.

“Door precies dat te doen, ben je een voorbeeld en icoon voor de LGBTQ+ gemeenschap van Curaçao en het Nederlandse Koninkrijk. Je hebt ons te vroeg verlaten. Maar je Strijd gaat door. Rust zacht nu, Axe…”