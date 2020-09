Hotels Curaçao herstellen moeizaam

37 Gedeeld

foto: Bea Moedt

De hotelbezetting in augustus op Curaçao was iets meer dan 25 procent. Vergeleken met augustus 2019 dramatisch. Toen was de bezetting, volgens CHATA, bijna 76 procent.

De belangenvereniging van de hospitality sector baseert de cijfers op gegevens van negen hotels. In totaal verwelkomde Curaçao 9227 bezoekers, waarvan 7518 (89%) uit Europa kwamen. Van deze Europese bezoekers verbleef 19% in een groot hotel, terwijl 45% in een alternatieve accommodatie verbleef.

Toerisme

Het herstel blijft volgens Chata een uitdaging. Met hotelbezettingscijfers in augustus variërend van zeventien tot 33 procent en sommige zelfs bij een bezetting van nul, worden boekingen nog steeds geannuleerd.

De top drie redenen voor het annuleren zijn gesloten grenzen voor reizigers uit de VS, reisangst en een combinatie van de verplichte PCR-test en ticketprijzen.