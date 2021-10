Huiswerk voor CMC

38 Gedeeld

WILLEMSTAD – Minister Javier Silvania van Financiën eist een algemeen overzicht van de inkomsten en uitgaven van het Curaçao Medical Center. Ook wil Silvania een gedetailleerde onderbouwing van de 5,3 miljoen gulden die het ziekenhuis vorige maand aanvroeg bij GMN.

Het CMC verklaarde dat de 5,3 miljoen nodig is om de electieve zorg voort te kunnen zetten. De budgetten voor electieve zorg voor SVB-patiënten zouden al in augustus zijn opgeraakt. Silvania zegt in de Amigoe dat de regering al het mogelijke doet om het CMC te helpen, maar dat er wel ‘voorwaardenscheppend opgetreden zal worden’.

