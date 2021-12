Inflatie van 2,9 procent op Curaçao

19 Gedeeld

WILLEMSTAD – De consumentenprijzen op Curaçao blijven stijgen, dat meldt de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten(CBCS). Dit komt voornamelijk door de hogere prijs van voedsel, dat werd maar liefst 7 procent duurder.

Daarna volgt drank en tabak met 6 procent en verder is er een flinke stijging in de benzine- en waterprijzen te zien. In het eerste kwartaal van 2021 was er sprake van een inflatie van 2,9 procent. Sinds 2018 stijgen de prijzen al sneller dan in Amerika en gezien de koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar betekent dat een verslechtering van het concurrentievermogen van Curaçao.

