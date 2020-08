Informatiesessie over het woningbouwproject in Sapaté

Willemstad – Donderdag gaven Minister Jesus-Leito samen met Dusron Developments en Domeinbeheer nieuwe informatie over de voortgang van het project in de wijk Sapaté.

In de wijk worden 21 huizen gebouwd door Dusron. In totaal zullen er in het project 500 huizen gebouwd worden in verschillende wijken welke tussen de Naf 100.000 en Naf 225.000 gaan kosten en op erfpachtgrond staan.

Lees ook: