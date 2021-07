Inspectie sluit zaak die stoelen stoffeert

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – De Inspectie heeft gisteren een zaak gesloten die stoelen stoffeerde. De eigenaar had zijn zaak meer dan een jaar geleden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar bleef al die tijd gewoon open.

Voor de rest was de zaak smerig en de tuin vol met rotzooi. De WC liep niet uit op een beerput, maar in de tuin van de buren. Mocht hij zijn papieren niet in orde maken, dan zal de Inspectie overgaan tot in beslagname van stoelen, voorraad en gereedschap.

