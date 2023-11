Intocht Sinterklaas weer op Brionplein

WILLEMSTAD – Stichting Fundashon Entretenementu Sosial Edukativo (ESE) organiseert voor het vierde opeenvolgende jaar de feestelijke intocht van Sinterklaas op Curaçao. Bestuurslid Gino Sillé en stichtingsvoorzitter Sergie Beltran maakten gisteren bekend dat de goedheiligman op zaterdag 18 november om 8 uur ’s ochtends zal arriveren. Dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, komt Sinterklaas traditioneel per boot aan op het Brionplein in plaats van bij Caracasbaai.

De belangstelling voor het evenement is volgens Sillé erg groot. Sinterklaas zal na aankomst op zijn paard de kinderen begroeten. De intocht belooft een groot feest te worden met veel muziek en dans. ESE heeft verschillende organisaties zoals Muchanan Kontentu den Dezèmber (MKDD), Grupo Entretenimentu Edukativo (EE), Celebrity Kids, The Crew van Sint, Sint Pietje, The Chubby Colours, Happy Color Friends en Grupo TEQA ingeschakeld om de festiviteiten extra glans te geven.

“Het wordt weer als vanouds gezellig op het Brionplein”, zo luidt de reactie. Na het Brionplein zal Sinterklaas andere locaties bezoeken. Om 18.00 uur wordt hij verwacht in Punda en om 18.30 uur keert hij terug naar het Brionplein.