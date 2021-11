Jaco van Buren wint 8ste editie van de KLM marathon op Curaçao

39 Gedeeld

Foto – Èxtra

WILLEMSTAD – Jaco van Buren heeft gisteren de 8e editie van de KLM Marathon van Curaçao gewonnen. In 2019 won hij ook al op Curaçao. Van Buren liep de 42 kilometer in 3.08. Bij de vrouwen was Valentyne Synenka uit de Ukraine het snelst met een tijd van 3.48.

Er deden dit jaar ruim 2.000 mensen mee uit 34 landen. Zestig procent van hen komt van Curaçao. De meest opvallende hardloopster was Parveneh Moayedi uit Amerika. Zij liep gisteren haar 1525ste marathon.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures