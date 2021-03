Jamaloodin in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar

Aubert Wiels is opgelucht dat de strafmaat voor Jamalooding ook door het Hof is bevestigd.

Ex-minister van financiën George Jamaloodin is vandaag in Hoger Beroep veroordeeld tot 30 jaar cel. Er wordt geen mindering in rekening gebracht voor de tijd dat hij in detentie zat in Venezuela.

Bewezen wordt geacht dat hij opdracht heeft gegeven voor de moord op , de Helmin Wiels, de vroegere leider en oprichter van Pueblo Soberano. Volgens het Hof is Jamaloodin schuldig aan het uitlokken van moord en gaat het om een bestelde moord.

,,U heeft een gebrek aan respect voor het leven. Ook Curaçao is geschokt”, aldus het Hof.

Aubert Wiels, de broer van Helmin Wiels is opgelucht dat dit proces nu voorbij is. Wiels merkt evenwel ook op dat het verhaal nog niet klaar is. “Er lopen nog mensen rond die ook te maken hebben met de moord op mijn broer”, zegt hij daarover.