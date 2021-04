Jasper Doest wint World Press Photo Natuur 2020

3 Gedeeld

Foto – Jasper Doest

Jasper Doest heeft de World Press Photo 2020 gewonnen in de categorie Natuur. De winnende serie gaat over een vriendschap met een duivenkoppel tijdens corona.

Vanuit zijn appartement in Vlaardingen maakte Jasper foto’s van twee duiven die op het balkon zaten. In de vorige editie van World Press Photo werd Doest tweede met een foto van de flamingo Bob van nicht Odette op Curaçao. Ze maakten daar samen ook een boek over.

