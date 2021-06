Emigreer je binnenkort naar Curaçao of ben je een tijdje geleden geëmigreerd en lijkt het je wel handig om het eiland met je oude, vertrouwde auto te verkennen? Dat kan! Je kunt je auto naar Curaçao laten verschepen en ter plekke inschrijven. Je moet daarvoor wel aan enkele voorwaarden voldoen en een hoop administratie afwerken.

Wanneer mag je je auto naar Curaçao exporteren?

Je auto moet aan enkele voorwaarden voldoen als je hem naar Curaçao wilt exporteren. De auto moet nog minimaal €7.000 waard zijn, tenzij je van plan bent hem helemaal op te rijden of te verkopen op Curaçao. Technisch moet de auto in prima conditie verkeren. De auto moet al minimaal één jaar in jouw privébezit zijn. Het mag geen Europees of exclusief merk zijn dat extra onderhoud vraagt. Op het eiland vind je immers vaak geen garage die jouw auto zal kunnen onderhouden. Daarnaast mag je geen ander motorvoertuig meenemen dat meer waard is dan de auto. Ook jouw verblijfperiode op Curaçao belangrijk: als je minder dan twee jaar op Curaçao zal verblijven, mag je de auto niet importeren.

Betaal je invoerrechten?

Je auto is onder bepaalde voorwaarden vrij van invoerrechten. Zo moet je de auto al minstens één jaar in privébezit hebben en mag je binnen het gezin geen andere auto vrij van invoerrechten importeren. Het is ook belangrijk dat de administratie die gepaard gaat met het importeren van je auto afgerond is binnen zes maanden nadat je officieel ingeschreven bent als inwoner van Curaçao. Op deze regels worden geen uitzonderingen toegestaan. Als je aan minimaal één regel niet voldoet, betaal je 27 procent invoerrechten en 9 procent omzetbelasting op de waarde van je auto.

Hoe registreer je een auto op Curaçao?

Om je auto correct te registreren en verzekeren op Curaçao moet je vier stappen doorlopen. Met je Nederlandse kentekenbewijs, een BM-verklaring en no claim-certificaat uit Nederland stap je naar een verzekeringsmaatschappij op Curaçao. Je neemt tijdelijk een goedkope autoverzekering met minstens de verplichte WA. Met dit verzekeringsbewijs, je identiteitspapieren, het Nederlandse kentekenbewijs en het formulier “registratie Personenvoertuig verhuisboedel” dat je van de douane krijgt, stap je naar het keuringslokaal. Hier kennen ze je een kentekennummer toe en krijg je een afspraak voor de keuring.

De weg op

Nu kun je het kentekennummer aan de verzekeringsmaatschappij geven zodat je autoverzekering helemaal in orde is. De laatste stap is de keuring van je auto. Het verzekeringsbewijs en de keuringskaart bezorg je aan de Eilandsontvanger, waar je de Wegenbelasting moet betalen. Na deze betaling ontvang je je kentekenplaat en ben je klaar om op de wegen van Curaçao te rijden.

