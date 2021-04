Keeper Eloy Room wil best terug naar Arnhem

4 Gedeeld

WILLEMSTAD – Eloy Room heeft interesse om terug te keren bij Vitesse. Daar is een vacature omdat doelman Remko Pasveer naar Ajax vertrekt. De doelman van Curaçao stapte in 2017 van Vitesse over naar PSV.

Tegenwoordig speelt Room in Amerika bij de Columbus Crew. Zijn contract loopt nog tot december. Room speelde in het eerste elftal van Vitesse 155 wedstrijden en wil daar graag meer aan toevoegen.