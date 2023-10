KLM Flying Blue mijlen ook op WINAIR vluchten

WILLEMSTAD – Wie Winair vliegt en lid is van het Air France-KLM Flying Blue programma kan mijlen verzamelen en inwisselen op Winair vluchten. De voorwaarde dat je ticket onderdeel moest zijn van een trip naar Amsterdam of Parijs is geschrapt.

WINAIR is een kleine Cara├»bische luchtvaartmaatschappij die in handen is van de Nederlandse overheid en gevestigd is op de luchthaven Princess Juliana International Airport (SXM) in Sint-Maarten. De luchtvaartmaatschappij heeft een vloot van zes turbopropvliegtuigen, waaronder twee 48-zits ATR 42-500’s en vier 19-zits DHC-6-300 Twin Otters.

De samenwerking tussen Air France-KLM Flying Blue en WINAIR is geen verrassing, gezien de Franse en Nederlandse connectie met de hub van WINAIR. Tot voor kort was deze samenwerking beperkt tot het verdienen van mijlen, alleen als een enkele reisroute zowel reizen met Air France-KLM als met WINAIR omvatte.

Maar vanaf heden is het mogelijk om Flying Blue-mijlen in te wisselen voor alle vluchten van WINAIR. Het goede nieuws is dat er volop beschikbaarheid is voor het inwisselen van mijlen.

Inwisseltarieven hoog

Het slechte nieuws is dat de inwisseltarieven behoorlijk hoog zijn. Voorlopig kost het inwisselen van mijlen voor een enkele reis met WINAIR 19.000 Flying Blue-mijlen, plus belastingen en toeslagen.

De meeste tickets voor WINAIR-vluchten kosten ongeveer $100-200 voor een enkele reis, dus het is niet echt een geweldige manier om je Flying Blue-mijlen te besteden, zeker niet als je de belastingen en toeslagen meerekent die je nog steeds moet betalen voor beloningstickets.