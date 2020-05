63 Gedeeld

Willemstad – KLM mag geen vouchers afgeven aan passagiers die hun ticket door Corona niet konden gebruiken.



Nederland heeft instructies gegeven aan toezichthouder ILT om op te treden tegen luchtvaartmaatschappijen die dat toch doen. In reactie heeft KLM gezegd de uitgifte van vouchers onmiddellijk te staken en passagiers hun geld terug te geven.



Druk vanuit de Europese Unie heeft geresulteerd in een ommezwaai van Nederland, dat KLM eerder geen strobreed in de weg wilde leggen.

