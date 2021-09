KLM verhoogt aantal vluchten richting Aruba 

33 Gedeeld

ORANJESTAD – De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM verhoogt het aantal vluchten naar Aruba, schrijft het Antilliaans Dagblad. Tijdens het hoogseizoen komen er vijftien vluchten bij.

Toerisme minister Dangui Oduber (MEP) kondigde dit nieuws gisteren aan. Het hoogseizoen is van 15 december tot 14 januari 2022. KLM is een belangrijke toerismepartner voor Aruba en vervoert veel bezoekers vanuit de Europese markt. Door de extra vluchten komen er voor Aruba in het komende hoogseizoen 4.020 extra bezoekers bij.

