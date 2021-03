Knops: COHO in de kern overeind

DEN HAAG – COHO blijft in de kern overeind en is niet haaks op het Statuut. Dat zegt demissionair staatssecretaris Knops in reactie op het advies van de Raad van State. Daarin staat volgens Knops dat het logisch is dat Nederland voorwaarden verbindt aan het verlenen van financiële steun.

Gisteren lekte de inhoud van het advies uit, waarna Knops besloot het hele advies naar buiten te brengen. De Raad van State schrijft daarin dat COHO de autonomie van de eilanden raakt. Verantwoordelijkheden zijn onduidelijk en bevoegdheden niet goed uitgewerkt. Knops gaat nu met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten een reactie op het advies schrijven.