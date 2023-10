Koning Willem-Alexander richt zich in brief tot Curaçao

WILLEMSTAD – Koning Willem-Alexander heeft in een persoonlijke brief aan de Curaçaose bevolking het belang onderstreept van de rehabilitatie van Tula, de verzetsleider die in 1795 op brute wijze werd omgebracht door de koloniale machthebbers. Na 228 jaar als misdadiger te zijn bestempeld, erkent de Nederlandse regering hem nu officieel als een held.

Tula, die in 2010 al door Curaçao werd uitgeroepen tot nationale held, zei destijds tijdens het verzet tegen een Nederlandse priester: ‘Wij zijn al te erg mishandeld. Wij willen niemand kwaad doen. Wij verlangen niet anders dan onze vrijheid’. De koning noemde Tula ‘indrukwekkend’ en ‘menselijk’, een man die velen inspireerde te strijden tegen slavernij en die staat voor de kracht van Curaçao.

Tijdens een bezoek aan de plantage Knip in februari 2023 werden Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun oudste dochter wederom geraakt door de persoonlijkheid van Tula. “Hij wist velen te inspireren om te vechten voor een menselijk bestaan zonder slavernij,” aldus de koning.

De brief benadrukt verder het belang van het erkennen van het verleden, met al zijn wreedheden en verdriet. “De rehabilitatie van Tula betekent eerherstel van een groot man die weigerde te buigen en te zwijgen. Zijn stem klinkt dóór en herinnert ons eraan dat vrijheid uiteindelijk het laatste woord heeft,” schrijft Willem-Alexander.

Het verzet van Tula tegen de mensonterende uitbuiting en zijn vooruitstrevende idealen maken hem tot een figuur die respect en bewondering verdient in de gedeelde geschiedenis van Curaçao en het Koninkrijk, besloot de koning zijn brief.