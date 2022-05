Krachtig herstel van de toeristensector houdt aan in april

WILLEMSTAD – De gemiddelde bezetting van kleinere accommodaties in april was iets meer dan 75 procent. Het gaat om accommodaties die aangesloten zijn bij CASHA. Vorige maand was dat nog 77 procent. Toch spreekt de sector van aanhoudend herstel ten opzichte van de coronajaren.

Opvallend is dat vooral de accommodaties met een speciale beleving of ervaring het goed doen, zowel aan zee, in de stad of midden in de natuur. De accommodaties van Casha bevinden zich over het hele eiland zoals Blue Bay, Pietermaai, Jan Thiel, maar ook Bandabou is zeer goed vertegenwoordigd.

CASHA leden zien de toekomst rooskleurig tegemoet al zijn er wel een aantal die aangegeven dat ze last hebben van de hoge prijs van vliegtickets. Vluchten naar Curaçao zijn duurder geworden en de prijzen van een gecombineerde pakketreis zijn vaak zo laag, dat kleinere accommodatiehouders hier niet mee kunnen concurreren.



Hotelbezetting

In april hadden de grotere hotels van Curaçao een gemiddelde bezetting van net geen 75 procent. Vergeleken met de hotelbezetting van april 2019, voor corona is dat nagenoeg gelijk.

Het gemiddelde dagtarief voor een hotelkamer bedroeg in april 198,09 US dollar. Dat is 26 procent duurder dan in april 2019.