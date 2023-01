Kunst op Curaçao tot de 21e eeuw

WILLEMSTAD – In Trendbeheer schreef Sasha Dees tijdens haar onderzoek (2017-2019) een serie artikelen ‘Standplaats Caribisch Gebied’ over huidige de instituten en kunstenaars die wonen en werken in het gebied. Terug op Curaçao gaat zij op zoek naar meer informatie en achtergrondverhalen over de kunstgeschiedenis van het eiland.

Welke kunstenaars en infrastructuur waren er, wanneer begon het, was er uitwisseling tussen de gebieden, wie kwamen hier, waar presenteerden ze werk? Kortom uit welke traditie komen de kunstenaars en professionals in Curaçao, kunstenaars uit Curaçao in Nederland en uit Nederland in Curaçao en wat is de invloed op de hedendaagse kunstgemeenschap in het Koninkrijk.

Dees duikt in boeken, op het internet, spreekt met enkele kunst professionals, nazaten van, luistert interviews terug met H. Verele Gehring Engels en Nicole Henriquez die zij deed tijdens haar onderzoek, en checkt collecties o.a. op locaties zoals het Curaçaosch Museum (Museo di Korsou).