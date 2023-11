Kunstveiling in Willemstad steunt jong talent en lokale kunstenaars

WILLEMSTAD – Art Foundation Curaçao organiseert komende donderdag, 30 november een kunstveiling in Punda. Deze veiling, met kunstwerken van zowel lokale als internationale artiesten, heeft een tweeledig doel: het direct ondersteunen van de kunstenaars en het financieren van gratis kunstworkshops voor kansarme kinderen op Curaçao.

De veiling presenteert volgens de organisatoren een indrukwekkende collectie en biedt kunstliefhebbers de kans om originele kunstwerken te verwerven. Tegelijkertijd leveren ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van jonge, opkomende kunstenaars op het eiland.

De opbrengst van de veiling gaat rechtstreeks naar de kunstenaars en de financiering van de workshops, die in 2024 van start gaan. Deze workshops zijn ontworpen om kinderen te helpen hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Inspiratie

Het evenement, dat plaatsvindt in de Art Foundation Curaçao Gallery aan Hanchi Snoa 27, belooft volgens de initiatiefnemers een avond vol kunst en inspiratie te worden. Voor degenen die niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, biedt de organisatie ook een online veiling aan met extra schilderijen en kunstwerken.

Art Foundation Curaçao heeft in de afgelopen negen jaar – naar eigen zeggen – een cruciale rol gespeeld in het verrijken van het culturele landschap van Curaçao. Met initiatieven zoals hun kunstgalerij, diverse workshops, tentoonstellingen en het Plein Air Curaçao International Art Festival, zet de organisatie zich in voor de bevordering van kunst en cultuur op het eiland.

Deze kunstveiling is wat hen betreft een nieuw hoogtepunt in hun inspanningen om kunst toegankelijk te maken voor iedereen en tegelijkertijd de lokale kunstgemeenschap een steun in de rug te geven.