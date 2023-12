Kustwacht Caribisch Gebied schakelt over naar 24/7 operatie

WILLEMSTAD – De Kustwacht voor het Caribisch gebied zet vanaf volgend jaar significante stappen naar een 24/7- operatie. Deze uitbreiding markeert de versterking van de Kustwacht als een belangrijke speler in de justitiële keten van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Recentelijk is het Jaarplan 2024 van de Kustwacht goedgekeurd door de Rijksministerraad.

Uit dit plan blijkt onder meer dat de Kustwacht zal transformeren naar een organisatie die zich richt op Inlichtingenmanagement. “De Kustwacht in het Caribisch gebied speelt een zeer belangrijke rol bij rampenbestrijding en vervult belangrijke onderzoeks- en toezichtstaken. Er zal meer personeel komen en er wordt gewerkt aan de vervanging van veel van de schepen die op zee worden gebruikt,” aldus minister van Defensie Ollongren.

De overgang naar een 24/7-operatie wordt gedreven door verschillende factoren, waaronder de crisis in Venezuela, de drastische toename van internationale drugshandel en mensenhandel. Venezuela kampt al jaren met een politieke, sociale en economisch-financiële crisis. De vraag blijft of er verandering komt na de verkiezingen van 2024. Tot nu toe zit het regime van Maduro nog stevig in het zadel. Een positieve ontwikkeling in 2023 was de heropening van de grenzen, wat voorzichtig herstel van goederen- en personenverkeer met zich meebracht.